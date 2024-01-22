Albüm: Malezya, Bahar Festivali'ni Kırmızı Fenerler ile Karşılıyor
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde, Çin Ay Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları çerçevesinde ejderha biçimli ışık enstalasyonları düzenlendi. 19 Ocak 2024 tarihinde çekilen fotoğrafta, renkli ve etkileyici ışıklarla süslenen ejderha figürleri görülmektedir.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir alışveriş merkezinin önünde, yaklaşan Çin Ay Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ejderha biçimli ışık enstalasyonları, 19 Ocak 2024. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel