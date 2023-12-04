MADOGO, 4 Aralık (Xinhua) -- Kenya'nın doğusundaki Garissa ve Tana Nehri bölgelerinin sınırında yer alan Mororo semtinin sakinleri, son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı büyük sel felaketinin etkileri ile mücadele ediyor.

Albüm: Kenya Şiddetli Kuraklığın Ardından Sel Felaketi ile Boğuşuyor

MADOGO, 4 Aralık (Xinhua) -- Kenya'nın doğusundaki Garissa ve Tana Nehri bölgelerinin sınırında yer alan Mororo semtinin sakinleri, son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı büyük sel felaketinin etkileri ile mücadele ediyor.

El Nino hava olayıyla ilişkilendirilen aralıksız yağışlar, son 40 yılın en kötü kuraklığının ardından Kenya'nın da içinde bulunduğu Afrika Boynuzu'nda şiddetli sellere yol açtı.

Kenya hükümetine göre Cuma günü itibarıyla seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükselirken, 460.000'den fazla kişi yerinden oldu ve 37 bölge sellerden etkilendi.