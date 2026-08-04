Shijiazhuang Uluslararası Kara Limanı'nda Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya yük treni seferleri yüzde 42 arttı

SHİJİAZHUANG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Shijiazhuang Uluslararası Kara Limanı'nda bu yılın ilk yarısında toplam 814 Çin-Avrupa ve Çin- Orta Asya yük treni seferi gerçekleştirildi. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,06 artışa işaret etti.

Kaynak: Xinhua