Shijiazhuang Uluslararası Kara Limanı'nda Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya yük treni seferleri yüzde 42 arttı
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Shijiazhuang Uluslararası Kara Limanı'nda bu yılın ilk yarısında toplam 814 Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya yük treni seferi yapıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,06'lık bir artış gösterdi.
SHİJİAZHUANG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Shijiazhuang Uluslararası Kara Limanı'nda bu yılın ilk yarısında toplam 814 Çin-Avrupa ve Çin- Orta Asya yük treni seferi gerçekleştirildi. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,06 artışa işaret etti.
Kaynak: Xinhua