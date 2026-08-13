Guangzhou prefabrik yapı ihracatı yarıyılda yüzde 21 arttı

GUANGZHOU, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Gümrük İdaresi'ne bağlı yedi kentten bu yılın ilk yarısında yapılan prefabrik yapı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artışla 1,94 milyar yuana (285,7 milyon ABD doları) yükseldi. İhraç edilen ürünlerin 190'dan fazla ülke ve bölgeye gönderildiği belirtildi.

Modüler yapı üreten bir şirket, bu yılın başından bu yana ihracata yönelik siparişlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 arttığını belirterek, üretim planlarının aylar öncesinden dolduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua