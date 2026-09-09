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Albüm: 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın medya ön gösterimi gerçekleşti

Albüm: 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın medya ön gösterimi gerçekleşti
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BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı salı günü Çin'in başkenti Beijing'de medya ön gösterimi düzenledi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı salı günü Çin'in başkenti Beijing'de medya ön gösterimi düzenledi. Bu yıl 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar, 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan katılımcının yanı sıra 1.800'ü aşkın şirketin katılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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