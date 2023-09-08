Albüm: 19. Asya Oyunları Meşale Koşusu Çin'in Hangzhou Kentinde Başladı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda görüntülenen Çinli yüzücü ve Olimpiyat şampiyonu Luo Xuejuan, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

HANGZHOU, 8 Eylül (Xinhua) -- 19. Asya Oyunları meşale koşusu Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan ünlü Batı Gölü yakınlarında başladı.

Oyunların "yeşil, akıllı, ekonomik ve etik" değerler bütününe uygun olarak, meşale koşusu güzergahı da sadelik ve ölçülülüğün altını çiziyor.

Hangzhou Asya Oyunları meşale koşusu komuta merkezi şef yardımcısı Du Zuofeng, "Meşale koşusunun rotası, 'Pitoresk ve Dinamik Zhejiang' temasına uygun olarak titizlikle tasarlandı" dedi.

Meşale koşusunun açılış gününde Batı Gölü'ndeki Yongjin Park Meydanı'nda, toplam 106 meşale taşıyıcısının katılımıyla bir açılış töreni düzenlendi.

Du'nun verdiği bilgiye göre, meşale 20 Eylül'de son ayağını tamamlamak üzere Hangzhou kentine dönmeden önce Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Ningbo, Zhoushan, Taizhou, Wenzhou, Lishui, Jinhua ve Quzhou kentlerine uğrayarak Zhejiang eyaletindeki 11 kentten geçecek.

Du, "19. Asya Oyunları'nın 'Ebedi Alev' adlı meşalesi hem rüzgara hem de yağmura karşı güçlü bir dirence sahip. Meşale 8 ila 11 şiddetindeki rüzgarlarda yanmaya devam edebiliyor ve saatte 300 milimetrelik şiddetli yağış altında bile tutuşabiliyor" diye konuştu.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusu sırasında poz veren meşale taşıyıcıları Alibaba Group'un Başkanı ve CEO'su Zhang Yong (solda) ile Çinli yüzücü Luo Xuejuan, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda meşale alevini elden ele geçiren meşale taşıyıcıları Luo Xuejuan (sağda) ve Zhang Yong, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda görüntülenen meşale taşıyıcısı Zhong Yi, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusu sırasında poz veren meşale taşıyıcıları Çinli kadın voleybolcu Hui Ruoqi (üstte) ve milli atıcı Lin Junmin, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusu sırasında görüntülenen meşale taşıyıcısı Hui Ruoqi, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusu sırasında poz veren meşale taşıyıcısı Luo Xuejuan, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusuna katılan China Mobile'ın baş bilim insanı Feng Junlan, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusu sırasında poz veren meşale taşıyıcıları Chen Meifang ve Wang Huaqi (sağda), 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusu sırasında poz veren meşale taşıyıcıları Chen Liqun (sağda) ve Yang Qian, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Han Chuanhao/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda görüntülenen meşale taşıyıcısı Çinli teknoloji şirketi Hikvision'dan Pu Shiliang, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusuna katılan Çinli kadın futbolcu Wang Shuang, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda görüntülenen meşale taşıyıcısı Wang Shuang, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda görüntülenen meşale taşıyıcısı Luo Xuejuan, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunu izleyen insanlar, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunu izleyen insanlar, 8 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)