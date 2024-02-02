Alanya Ziraat Odası Başkanı Narenciyede Taban Fiyat Uygulaması İstiyor

ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, narenciyede pazar sorununun çözülmesi ve taban fiyat uygulaması getirilmesi talebinde bulundu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, düzenlediği toplantıda narenciye üretimiyle ilgili açıklama yaptı. İlçede 1600 dekar portakal, 920 dekar limon ve 500 dekar mandalina bahçesi bulunduğunu belirten Göktepe, bu yıl narenciye üreticilerinin rekolte fazlalığı, ihracata yönelik ürün sevkiyatının olmaması gibi nedenlerle sıkıntı yaşadığını ifade etti.

'MARKET VE ÜRETİCİ ARASINDA YÜZDE 400 FİYAT FARKI'

Üretici ve tüketicilerin korunması için taban ve tavan fiyat uygulamasının önemine dikkati çeken Göktepe, tarımsal planlamanın ve pazar sorunlarının çözülmesinin narenciye sektörü için hayati önem taşıdığını vurguladı. Ürünün, üreticideki fiyatı ile marketlerdeki fiyatı arasında yüzde 400'lük fark bulunduğuna işaret eden Göktepe, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Göktepe, Özellikle bu tür durumlarda ciddi bir planlama yapılması gerekiyor. Bu planlama neticesinde de narenciye üretimi maliyetlerin altında kalmayacak şekilde yapılmalı. Çünkü üreticiden çıkış fiyatıyla marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 400 diye konuştu.

Türkiye'nin güvenilir gıda üretimi yapabilen bir ülke olduğunu, kalıntı problemi olmayan ürünler yetiştirdiklerini anlatan Göktepe, coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışmalar yaptıklarından da bahsetti. Göktepe, yetkililerden, pazar sorununun çözülmesi ve üreticiyi koruyacak taban fiyat uygulaması getirilmesi talebinde bulundu. (DHA)