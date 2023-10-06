Alanya'da yapılan denetimde 1 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen denetimde 100 şahıs sorgulandı ve 1 aranan şahıs yakalandı. Denetimde 2 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı ve 2 deniz unsuru kullanıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 narkotik köpeği 1 insansız hava aracı, 2 deniz unsuru olmak üzere toplam 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde 100 şahıs sorgulanarak, 1 aranan şahıs yakalandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları hedefinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli uyuşturucu satışı ve kullanımı ile mücadele çerçevesinde İskele mevki ve Barlar Sokağı'nda gerçekleştirdi.

2 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı, 2 deniz unsuru olmak üzere toplam 20 ekip ve 100 personelin katılımı ile Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı unsurlarıyla müşterek olarak Alanya İskele mevkiinde 10 yat ve 30 gezi teknesine denetimler gerçekleştirildi. 110 şahıs sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. İskele mevki Barlar Sokağı'nda bulunan umuma açık 17 iş yeri denetlendi, 395 şahıs sorgulandı, 1 aranan yakalandı. - ANTALYA