Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve kiti ele geçirdi. Yapılan operasyon sonucunda 10 kaçak elektronik sigara ve 115 elektronik sigara kiti bulundu, bir kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.T.S'ye ait bir işletmede kaçak elektronik sigara ve kitlerinin sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada10 kaçak elektronik sigara ve 115 elektronik sigara kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel