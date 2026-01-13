Haberler

Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve kiti ele geçirdi. Yapılan operasyon sonucunda 10 kaçak elektronik sigara ve 115 elektronik sigara kiti bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve kiti ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.T.S'ye ait bir işletmede kaçak elektronik sigara ve kitlerinin sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada10 kaçak elektronik sigara ve 115 elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

2026 fitre miktarı belli oldu
Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi

Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar

İşte Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen 5 suçlama