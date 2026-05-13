Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaklaşık 1000 dekar tarım arazisini etkiledi. Köydeki buğday, nohut ve ayçiçeği ekili alanlar zarar gördü, 11 kovan arı telef oldu.

İlçede ikindi saatlerinde başlayan yağış, Büyükdona köyü çevrelerinde şiddetini artırdı.

Yağışın ardından köyde buğday, nohut ve ayçiçeği ekili tarım arazileri zarar gördü.

Yağış nedeniyle ayrıca 11 kovan arı telef oldu, bir ahır ise su baskını nedeniyle boşaltıldı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde tespit çalışması yaptı. Alaca Belediyesi görevlileri ise temizlik çalışmalarını yürüttü.

Köy muhtarı Sebahattin Doğan, ekiplere hızla köye gelmelerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPınar Yılmaz:

Vay canına kadın çiftçiler de vardır herhalde şu köyde! Ama tabii ki haber sadece erkek muhtardan bahsediyor! Erkek işlemesi gereken işler olunca hemen haber yapılıyor!

Haber YorumlarıMehmet Hilmi Polat:

Bu tür durumlarda temizlik çalışması yeterli değil kardeş çiftçinin zararı çok büyük Devlet bu insanların kayıplarını tam olarak karşılamalı yoksa köylüler nasıl ayakta kalacak

Haber YorumlarıUmut Şimşek:

Ya bu ne ya! Bir sağanak yağışla 1000 dekar tarım arazısı mahvolmuş! Avrupa'da bu tür felaketlerde devlet çiftçilere anında yardım gönderiyor ama bizde işler çok yavaş işliyor! Ülkenin altyapısı bu kadar zayıfsa tabii ki çiftçiler her yağışta perişan olur! Çok üzücü gerçekten!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

