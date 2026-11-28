İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Forum 2026'da küresel güç dengelerindeki değişim, uluslararası kuralları kimlerin belirlediği ve bu kurallar üzerinde etki yaratma fırsatları değerlendirildi.

Al Sharq Forum Başkanı Wadah Khanfar, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu forumun açılışında yaptığı konuşmada, bugün sadece eski bir uluslararası düzenin değil, 3 asır boyunca dünyaya hakim olmuş sistemin zamanını doldurduğunu söyledi.

Orta Doğu halklarının bir asır boyunca aşağılanma ve parçalanma dönemi yaşadıklarına işaret eden Khanfar, "Bu yüzden belki de bir asrın ardından sessiz kalınamayacak bir noktaya geldiğimizi söylemek en doğrusudur. Bir asrın ardından bu başarısızlık noktasına vardığımızda ikna olmamız gerekir. Dolayısıyla bugün bir yol ayrımındayız ve yeni bir şey aramamız gerekiyor." diye konuştu.

Khanfar, yaptığı açılış konuşmasında, Al Sharq Forum'u ilk kurdukları 2008'de birçok medeniyete ev sahipliği yapan doğu bölgesinin kendi kaderini belirlemeye odaklanması yönündeki bir bakış açısıyla yola çıktıklarının altını çizdi.

Orta Doğu'da artık öncelikle askeri alanda bütünleşen ülkeleri görmeye başladıklarını ve bunun büyük bir şey olduğunun altını çizen Khanfar, "Sahada askeri sanayi anlaşmaları görmeye başladık. Ekonomik bütünleşmede artış görmeye başladık. Bu da doğal bir şey. Peki bu yeterli mi? Hayır; artık yeterli değil, çünkü insanların istediği şey hükümetlerin ve devletlerin onlara verdiğinden çok daha büyük. İşte buradaki buluşmamız da bu akıma azim katmak, daha fazla fikir ve vizyon sunmaktır." dedi.

Dünyanın şu anda bir geçiş döneminde olduğuna dikkati çeken Khanfar, Yemen'den Libya'ya ve Irak'tan Filistin'e binlerce yıl boyunca medeniyete ev sahipliği yapan Orta Doğu'nun da bir geçiş dönemi yaşadığını ve geleceğini inşa edeceğini kaydetti.

"Geleneksel savaştan ziyade bugün modern savaşların aktif olduğunu görüyoruz"

Açılış konuşmasının ardından Oxford Üniversitesi Küresel Düzen Programı Eş Direktörü Galip Dalay moderatörlüğünde "Yeni Uluslararası Düzen: Kuralları Nasıl Şekilleniyor?" başlıklı panel düzenlendi.

Burada konuşan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) Başkanı ve CEO'su Comfort Ero, uluslararası düzene temel oluşturan kurumların işlevlerinin sorgulandığı kritik bir dönemden geçildiğini belirterek bu kurumların korunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırım işlediğine ilişkin kararına dikkati çeken Ero, söz konusu kararın Divan nezdinde devam eden diğer davalar açısından da önemli sonuçlar teşkil edebileceğini ifade etti.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, modern savaşların artık siber saldırılar gibi yeni unsurlarla yürütüldüğünü belirterek, "Artık geleneksel savaştan ziyade bugün modern savaşların aktif olduğunu ve bunların insanların hayatına etki ettiğini görüyoruz." dedi.

Arabuluculuk mekanizmalarının da değişmesi gerektiğini aktaran Köse, "Artık bu arabuluculuk kurumlarının Birleşmiş Milletler ile değil, halklarla ve devletlerle işbirliği içerisinde olması gerekmektedir ki geçerli ve sürdürülebilir bir barış sağlansın." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, Türkiye'nin çok sayıda sorun ve çatışmayla çevrili olduğunu dile getirerek, bölge dışından gelen arabulucuların kendi çıkarlarını gözettiğini, kalıcı çözümler için bölgesel aktörlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"Liderlik rolünü üstlenmemiz lazım"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin dış politika özel danışmanı Falah Mustafa, Orta Doğu ülkelerinin bölgenin geleceğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Bizler liderlik rolünü üstlenmemiz lazım. Yolcu koltuğundan çıkıp artık şoför koltuğuna oturmak lazım." görüşünü paylaştı.

Uluslararası sistemin meşruiyet ve güven temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa, "Uluslararası sistemin meşru bir sistem olması gerekiyor. Ancak bunun yapılabilmesi için güvenilebilir bir sistemin kurulması gerekmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesinde Çağdaş Arap Tarihi Profesörü ve üniversite bünyesindeki Filistin Çalışmaları Merkezi'nin (CEPal) Direktörü Arlene Clemesha, ulusal seçimlerin uluslararası gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini, insanların bir savaşın parçası olmamasına rağmen yine de ondan etkilendiğini söyledi.

Clemesha, uluslararası siyasette güç kullanımının arttığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tamamen kuralları bertaraf ederek yüksek gümrük tarifeleriyle güç gösterisi yaptığını vurguladı.

"Barış, içinde yaşayacak halka ait olmalı"

İsviçre merkezli İnsani Diyalog Merkezinde (HD) Kıdemli Siyasi Danışman Khaldoun El Charif de uluslararası düzenin değişmekte olduğunu ve dünyanın artık daha mütevazı arabuluculara ihtiyaç duyduğunu belirterek arabulucuların yalnızca devletleri değil, insanlar ve halkları da desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Savaşı kazanmanın barışı kazanmakla aynı anlama gelmediğini dile getiren El Charif, askeri gücün sahadaki dengeleri değiştirebileceğini ancak tek başına siyasi istikrarı sağlayamayacağını kaydetti.

El Charif, Gazze halkının sürece dahil edilmediği bir barışın başarılı olamayacağına işaret ederek, "Barış, içinde yaşayacak halka ait olmalıdır. Hiç kimse kendi barış anlayışını başka bir halka dayatamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA