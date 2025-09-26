Akyazı'da 2 Kilometrelik Bisiklet Yolu Açıldı

Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, Karacasu bölgesinde yürütülen altyapı çalışmaları ile birlikte yeni bir sosyal alan oluşturdu. Ayrıca, Başkan Alemdar esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Akyazı Karacasu'nun alt ve üst yapısının yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, 1. Etap çalışmaların tamamlandığı bölgede son olarak Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 kilometrelik bisiklet yolunun kazandırıldığı kaydedilerek, "Ayrıca yaya geçişleri için işlemler gerçekleştiriliyor. Çocukların, gençlerin ve ailelerin yürüyüş yapabileceği yeni bir sosyal alan oluştuğu bölgeye kazandırılacak bisiklet yolu ile Karacasu modern bir yüze kavuşacak." ifadesi kullanıldı.

Başkan Alemdar'dan esnaf ziyareti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı ilçesindeki Yuvam Sokak esnafıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, esnafın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sokakların canlılığını artırması gerektiğini vurgulayarak, esnaflar arasındaki dayanışmanın şehre güç katacağını kaydetti.

Alemdar, her fırsatta esnafla bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirterek, "Bu güzel samimi ve içten ortamda çayımızı, simidimizi paylaşırken aynı zamanda muhabbetimizi de tazeliyoruz. Esnaflarımız sadece ticaret erbabı değil, aynı zamanda şehrimizin hafızasını ayakta tutan, dayanışmasını büyüten ve bereketini artıran en önemli unsurdur. Alın teriyle emeğini kazanan esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Meclis Üyesi Behlül Bayrak, Semerciler Mahalle Muhtarı Sinan Panta ve esnaflar yer aldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
