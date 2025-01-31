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Akyaka'daki Kadın Kursiyerler 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Akyaka'daki Kadın Kursiyerler 'Yılın Kareleri' Oylamasında
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Kars'ın Akyaka ilçesinde dikiş nakış kursiyeri kadınlar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdiler. Kadınlar, doğal yaşam ve kültürü birleştiren kareleri değerlendirdi.

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan dikiş nakış kursiyeri kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kadın kursiyerler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi Vatan Savunması", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun Peşinde" fotoğraflarına oy veren kadınlar, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" karesini tercih etti.

Kursiyerlerden Didem Erben, oylamaya keyifle katıldığını anlatarak, "Kars'tan doğal yaşamın ve kültürün iç içe geçtiği bir kare var. Kars'ın kazının zarif duruşu, Anadolu'nun geleneksel nakışlarına ilham oldu. Doğayı ve kültürümüzü birleştirerek her dikişte bu hikayeyi yaşatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
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