Akşener: "Gazze'nin Yanında Olanlar, Karşısında Olanlar, Sanki Varmış Gibi Bir Kutuplaşmanın Ortaya Konulduğu Miting Yapılıyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak üzere bir plan, program yapılması lazımken hiçbiri yapılmazken her türlü anma programının, organizasyonunun iptal edildiği bir süreçten sonra cumartesi günü Filistin mitingi adı altında bir miting yapılıyor. Bizler çağrılmadık. Sadece Cumhur İttifakı’nın mensuplarının davet edildiği ve yerel seçim seçimlere giderken Gazze’nin yanında olanlar-Gazze’nin karşısında olanlar, sanki varmış gibi bir kutuplaşmanın ortaya konulduğu bir miting yapılıyor. Ayıptır, günahtır, çirkindir. 29 Ekim pazar günü, siz 28 Ekim cumartesi günü bu mitingi yapıyorsunuz. Ya bir hafta evvel ya bir hafta sonra yapsanız ne olurdu ki? Bu bir bilinçaltının şuura çıkışıdır" dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ, Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Balıkesir'in Susurluk ilçesini ziyaret etti. Akşener, Susurluk Belediyesi tarafından yapılan kongre ve kültür merkezinin açılışını yaptı.

Akşener, açılış sonrası yurttaşlara seslendi. İçişleri Bakanı olduğu gün, gazetecilerin sorusu üzerine annesinin, "Allah benim kızımı içindeki şeytandan yani nefsinden korusun" dediğini aktaran Akşener, "Dolayısıyla hafiften çekingenliğimim var hakkınızı helal edin. Allah hepimizi içimizdeki şeytandan, nefsimizden korusun… (Susurluk Belediyesi tarafından hazırlanan ve üzerinde Atatürk fotoğrafı ili birlikte 100 sayısı ve 'cumhuriyetin yüzü' yazılı atkıyı göstererek) Şu var ya şu, güzel kardeşim çok teşekkür ediyorum. Bugünümüzü borçlu olduğumuz İstiklal Savaşı'nın gazisi, şehidi, devlet adamı olan, bu cumhuriyeti kuran, benim gibileri, köyde doğmuş bir kadını kurduğu eğitim sistemiyle bugün karşınızda grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşturuyorsa cumhuriyet başarmıştır ve biz ona borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz" dedi.

Cumhuriyetin kuruluşu sonrası nesillere yeterince bilgi verilemediğini anlatan Akşener, "Yeteri kadar Atamızı, cumhuriyetimizi, Atatürk'ümüzü anlatamadık. Biz suçluyuz. Çünkü biz bulunduğumuz her görevde bunu anlatmalıydık. Bugün geldiğimiz noktada derin bir üzüntüm var. Osmanlı Devleti'nin monarşisi devam etseydi, Osmanlıyı reddetmiyorum elbette baş tacımız ecdadımız... Biz şunu anlatmalıydık, sayın Erdoğan önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı olamazdı babasının mesleği neyse onu sürdürüyor olacaktı. Cumhuriyet olmasaydı Abdullah Gül Başbakan, Cumhurbaşkanı olamazdı. Meral Akşener, grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olamazdı. Ailenizin durumu neyse onu sürdürmek zorunda kalırdınız" diye konuştu.

"ATATÜRK'Ü GÖZDEN DÜŞÜRMEYE DOLAYISIYLA CUMHURİYETİ DÖNÜŞTÜRMEYE GAYRET EDEN BİR RUH HALİNİN TEZAHÜRÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi cumhuriyetin nimetlerinden faydalanan bir ekip iş başında ama en büyük problemleri Cumhuriyet'e uyuz olmak. En gıcık kaptıkları devlet büyüğü, adını anmasalar da Atatürk... Atatürk'e direkt hakaret edilmese de yandaşlar tarafından bırakın hakareti, küfredildiği, anasına her türlü iftiranın edildiği ve Atatürk'ü gözden düşürmeye dolayısıyla Cumhuriyet'i dönüştürmeye gayret eden bir ruh halinin tezahürü ile karşı karşıyayız.

"GAZZE'NİN YANINDA OLANLAR-GAZZE'NİN KARŞISINDA OLANLAR, SANKİ VARMIŞ GİBİ BİR KUTUPLAŞMANIN ORTAYA KONULDUĞU BİR MİTİNG YAPILIYOR"

Katil Netenyahu'nun yaptığı ağır bir soykırımın karşısında durmak her insanın görevidir. Her dinin ortak noktası da vicdandır. Yani merhamettir. O vicdan sahibi Gazze'de yapılanlara karşı koymalıdır. Eğer siz 100 yılını kutlamak üzere bir plan, program yapılması lazımken hiçbiri yapılmazken her türlü anma programının, organizasyonunu iptal edildiği bir süreçten sonra cumartesi günü Filistin mitingi adı altından bir miting yapılıyor. Bizler çağrılmadık. Sadece Cumhur İttifakı'nın mensuplarının davet edildiği ve yerel seçim seçimlere giderken Gazze'nin yanında olanlar-Gazze'nin karşısında olanlar, sanki varmış gibi bir kutuplaşmanın ortaya konulduğu bir miting yapılıyor. Ayıptır, günahtır, çirkindir. 29 Ekim pazar günü, siz 28 Ekim cumartesi günü bu mitingi yapıyorsunuz. ya bir hafta evvel ya bir hafta sonra yapsanız ne olurdu ki? Bu bir bilinçaltının şuura çıkışıdır."

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını değerlendiren Akşener, "Seçim olur seçmen karar verir. Dedi ki AK Parti'ye 'Sen iktidarsın amacın nedir hizmet etmek' bize de dedi ki 'Göreviniz milletin avukatı olmaktır.' İYİ Parti bu görevini yerine getirmek üzere her bir vatandaşımıza ulaşmaya gayret etti. Birden biz 'terörist, FETO'cu' olduk. Köye gittiniz, köyün dertlerini konuşmak yerine bizim HDP, PKK ile alakamız yok, bunu anlatmak zorunda kaldınız. Sonuç ne oldu? Seçmen çırak çıktı… Seçmen velinimettir, seçmenin karşısında bütün siyasetçiler topuk selamı vermek zorundadır iddiasındayız" dedi.

"BİR TASARRUFA ÖNEM VERİYOR. İKİ ÇALMIYOR, ÇALDIRMIYOR. İNSANLARA İŞ İMKANI YARATIYOR"

Susurluk Belediyesi'nin geçtiğimiz 5 yıl içinde yapmış olduğu faaliyetlere de değinen Akşener, "Susurluk'ta, başkanım benim hayalimizdeki iyi belediyeciliği ortaya koydu. Ben belki bugüne kadar laf ürettim ama Nurettin başkan ve diğer arkadaşlarımız üzerinden diyebilirim 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' İki şey gördüm, birincisi çocuklara ve gençlere ulaşmak, ikincisi kadınlara ulaşmak. Üçüncüsü atanamamış öğretmen kız çocuklarına ulaşmak. Bir tasarrufa önem veriyor. İki çalmıyor, çaldırmıyor. İnsanlara iş imkanı yaratıyor, çiftçiye iş imkanı yaratıyor" diye konuştu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ayrı parti olarak gireceklerinin bir kez daha altını çizen Akşener, "Biz 2028'de inşallah iktidar olacağız. 2024 yerel seçimlerimize hür ve müstakil bir biçimde kendimiz gireceğiz. Bu hizmetlerinin ışığında inşallah sen kazanacaksın, Susurluk'u çok daha iyi bir yere getireceksiniz" dedi.