Haberler

Akşehir'de kiraz fidanı dağıtıldı

Akşehir'de kiraz fidanı dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, iklim değişikliğine uyumlu ve verimli kiraz fidanları üreticilere dağıtıldı. Proje ile 5 dekarlık alanda demonstrasyon bahçeleri kurulacak.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Yeniden Hayat Bulan Kiraz Bahçeleri Projesi" kapsamında Gölçayır Mahallesi'nde kiraz fidanı dağıtıldı.

Programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, Akşehir'in coğrafi işaretli ürünü olan kirazın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İlçede yaklaşık 15 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını ifade eden Önder, değişen iklim koşulları ve yaşlanan bahçeler nedeniyle üretimde yenilikçi adımların gerekli hale geldiğini söyledi.

Önder, proje kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde 5 dekarlık alanda 4 üreticiyle demonstrasyon bahçeleri kurulacağını belirterek, iklim şartlarına uyumlu, hastalıklara dayanıklı, pazar değeri yüksek yeni kiraz çeşitlerinin verileceğini kaydetti.

Projenin hedefinin kiraz üretiminde verimliliği artırmak, modern üretim tekniklerini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Önder, kurulacak örnek bahçelerin yeni çeşitlerin performansını ortaya koyacağını ifade etti.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, tarımın ilçe ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekerek, üreticilerin değişen iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi için yeni projelerin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Programa Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Tosun, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Demirtaş, KOP Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Ticaret Borsası Başkanı Çınar Galip Akyol, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Milliyetçi Hareket Partisi Akşehir İlçe Başkanı Murat Yıldız, kurum temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı

Avrupa'da 50 yıl sonra bir ilk! Türk Belediye Başkanı’na kayyum atandı
Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali başladı: Çevre, kültür ve sanat bir arada
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>