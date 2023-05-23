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Aksaray'da kurallara uymayan 95 sürücüye 111 bin 546 lira ceza uygulandı

Aksaray'da kurallara uymayan 95 sürücüye 111 bin 546 lira ceza uygulandı

Güncel Haberler

Aksaray'da trafik ve asayiş ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, kuralları ihlal ettiği belirlenen 95 sürücüye, 111 bin 546 lira ceza kesildi.

Aksaray'da trafik ve asayiş ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, kuralları ihlal ettiği belirlenen 95 sürücüye, 111 bin 546 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde 15 ekip 47 personelle denetimler yaptı.

Halkın yoğun olarak eğlendiği park, bahçe ve kafelerin bulunduğu yerlerde gerçekleşen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 95 sürücüye, 111 bin 546 lira idari para cezası tutanağı düzenlendi.

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Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler

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