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AKPM, OECD ülkeleriyle yapay zekada insan merkezli önergeyi 59 oyla kabul etti

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AKPM, OECD delegasyonlarının katıldığı genişletilmiş oturumda yapay zekaya ilişkin rapor ve önergeyi 59 evet oyla kabul etti. Önergede insan merkezli dönüşüm çağrısı yapılırken, çalışanların gözetilmesi riskine karşı uyarıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin parlamento delegasyonlarının da katıldığı genişletilmiş oturumunda, insan merkezli yapay zeka dönüşümü çağrısında bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AKPM'nin sonbahar oturumu devam ediyor.

Strazburg'da dün bu kapsamda AKPM üyeleri ve Avrupa Konseyi'ne üye olmayan OECD üyesi ülkelerin parlamento delegasyonlarının katıldığı "Genişletilmiş Mecliste" özel oturum düzenlendi.

Bu oturum kapsamında "OECD yapay zekanın iş üzerindeki etkisini değerlendirme üzerindeki rolü" başlıklı rapor ve önerge görüşüldü.

Genişletilmiş Meclis, ilgili rapor ve önergeyi 59 "evet" oyla kabul etti. 1 parlamenter çekimser oy kullandı.

Önergede, yapay zekanın bir yandan fırsatlar sunan bir çağın kapılarını açtığı, ancak beraberinde ciddi riskler de getirdiği kaydedildi.

Yapay zekanın insanlar, ekonomi, işgücü piyasası, eğitim, kamu hizmetleri, yönetişim üzerinde etkileri olduğuna işaret edilen önergede, teknolojiyle çalışanların müdahaleci bir şekilde gözetilmesi riski konusunda uyarıda bulunuldu.

Önergede, yapay zekanın insanların yetkilerini azaltmak için değil, onları tamamlamak için tasarlandığı kaydedilirken, insan merkezli, haklara dayalı, kapsayıcı ve çevre için sürdürülebilir bir dijital ve yapay zeka dönüşümü çağrısında bulunuldu.

"Yapay zekaya erişim bir öğrencinin ikamet yerine bağlı olmamalı"

İYİ Parti Edirne milletvekili Mehmet Akalın, gençlerin yalnızca yapay zekanın nasıl kullanıldığını öğrenmekle yetinmemesi gerektiğini belirtti.

Akalın, gençlerin yapay zekayı anlaması, sorgulaması ve bu teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanması beklentisini dile getirerek, "Yapay zeka, işgücü piyasasını dönüştürürken, eğitim sistemimiz de buna uyum sağlamalı." dedi.

OECD'nin üye ülkelerin yapay zeka konusundaki becerilerini güçlendirme konusunda önemli bir göreve sahip olduğunu kaydeden Akalın, "Yapay zekaya erişim bir öğrencinin ikamet yerine veya eğitim kurumunun maddi imkanlarına bağlı olmamalı." dedi.

Akalın, öğrencilerin ve öğretmenlerin uygun teknoloji, altyapı ve eğitimlere ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, yapay zekanın öğretmenler için eğitim kalitesini artırmaya yardımcı bir araç olmasını sağlamaları gerektiğini vurguladı.

"Yapay zeka gelirleri giderek büyük firmalar tarafından ele geçiriliyor"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, yapay zekaya ilişkin asıl önemli meselenin bu teknolojinin kime ait olduğu, kimin tarafından kontrol edildiği ve bundan kimin çıkar sağladığı olduğunu belirtti.

Öztürk, yapay zekanın nesiller boyunca kamu fonlarıyla elde edilen bilimsel bilgilere ve milyonlarca insanın çalışmalarına dayandığını kaydederek, "(Yapay zeka) Gelirleri giderek büyük firmalar tarafından ele geçiriliyor." dedi.

Çalışanların ve toplumun yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı konusunda gerçek bir karar yetkisine sahip olması gerektiğini dile getiren Öztürk, OECD'nin yapay zeka kaynaklı verimlilik kazanımlarının çalışanlar ve firmalar arasındaki dağılımını incelemesini istedi.

Genişletilmiş Meclis, AKPM üyeleri ve Avrupa Konseyi'ne üye olmayan OECD üyesi ülkelerin parlamento delegasyonlarından oluşuyor.

Kaynak: AA
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