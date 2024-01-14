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Akli dengesi yerinde olmayan kişi elektrik direğinde akıma kapıldı

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HATAY'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılınca ağır yaralandı.

HATAY'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılınca ağır yaralandı.

Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.K., elektrik direğine çıktı. Bu sırada M.K. elektrik akımına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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