Akkuyu Nükleer AŞ, 19 Mayıs İçin Şenlik Düzenledi

Akkuyu Nükleer AŞ, 19 Mayıs İçin Şenlik Düzenledi
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Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kum Mahallesi sahilinde bir şenlik düzenledi. Etkinliğe Mesleki ve Teknik Anadolu Nükleer Enerji Lisesi öğrencileri katılırken, çeşitli sportif faaliyetler de gerçekleştirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Kum Mahallesi sahilindeki şenliğe, Mesleki ve Teknik Anadolu Nükleer Enerji Lisesinden 35 öğrenci ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin genç Türk uzmanları katıldı.

Şenlikte öğrenciler, önceden hazırladıkları ve kırmızıya boyadıkları taşlarla beton zemin üzerine "19 Mayıs Nükleer" yazdı.

Çeşitli sportif etkinliklerin düzenlendiği şenlikte öğrenciler, Akkuyu Nükleer AŞ'nin uzmanlarıyla sohbet etme fırsatı buldu.

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, 19 Mayıs'ın önemli bir tarih olduğunu belirtti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Nükleer Enerji Lisesi Müdür Yardımcısı Özlem Öztürk de eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Lisenin 9. sınıf öğrencisi Nergiz Vurur da arkadaşlarıyla çok güzel eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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