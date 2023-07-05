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Akgöl kurudu, kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı

Akgöl kurudu, kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı

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Van'ın kuş cenneti olarak adlandırılan Akgöl kuraklık nedeniyle kururken, bölgede barınan kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı. Göç mevsiminin başlamasıyla her yıl onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan göl, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma nedeniyle kurudu.

Akgöl kurudu, kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı

VAN - Van'ın kuş cenneti olarak adlandırılan Akgöl kuraklık nedeniyle kururken, bölgede barınan kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Özalp ilçesinde 30 kilometre uzaklıkta bulunan 407 hektar alanı kaplayan ve kuş cenneti olarak adlandırılan Akgöl, küresel ısınmaya bağlı yağışların azalması ile kurudu. Gölün kuruması nedeniyle bölgede barınan kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı. Göç mevsiminin başlamasıyla her yıl onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan göl, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma nedeniyle kurudu. Her yıl koloniler halinde görüntülenen flamingolar başta olmak üzere dikkuyruk, kılıç gaga, cılıbıt, angıt ve suna gibi kuşlar, yaşam alanlarının çoraklaşması nedeniyle gölü terk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel

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