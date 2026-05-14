Tunus'un Sfaks kentinde Akdeniz Tarım ve Gıda Sanayi Fuarı açıldı

Tunus'un Sfaks kentinde düzenlenen 15. Akdeniz Tarım ve Gıda Sanayi Fuarı uluslararası katılımla açıldı.

Sfaks Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen organizasyonun açılışına Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Konya'dan gelen yaklaşık 20 Türk iş insanı ve sektör temsilcisi, Tunuslu yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Tarım teknolojileri, gıda sanayi, sulama sistemleri, zeytincilik ve tarımsal ekipmanların yer aldığı fuarda Türkiye'den firmalar da stant açarak ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sfaks'ın Tunus açısından önemli bir sanayi merkezi olduğunu söyledi.

"Tunus'un en önemli sektörlerinden biri zeytinyağı"

Şehirde güçlü bir üretim ve fabrikasyon altyapısının bulunduğunu belirten Demircan, "Sfaks gerçekten sanayi açısından çok kıymetli bir şehir. Her türlü makine üretimi ve fabrikasyon altyapısının bulunduğu güçlü bir merkez. Burada yıl içerisinde çok sayıda fuar düzenleniyor ve biz de farklı vesilelerle bu etkinliklere katılıyoruz." dedi.

Tunus ekonomisinde tarım makineleri ve zeytinyağı sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye ile Tunus arasındaki işbirliğinin özellikle bu alanlarda geliştiğini kaydetti.

Demircan, "Tunus'un en önemli sektörlerinden biri zeytinyağı. Türkiye'de de özellikle Konya bu alanda güçlü bir üretim altyapısına sahip. Tunuslu firmalar her yıl Konya'daki tarım fuarına katılıyor. Bu yıl da Konya'dan bir heyet Sfaks'a geldi. Özellikle yedek parça ve tarım ekipmanları konusunda Tunus'ta önemli bir pazar payına sahibiz." diye konuştu.

Türkiye'den firmaların Tunus pazarına ilgisinin arttığını belirten Demircan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerleyen dönemde daha da gelişmesini beklediklerini söyledi.

"İki ülke arasındaki ticari hacmi artırmak istiyoruz"

Konya Ticaret Odası Başkan Vekili Lütfü Başaran da Konya'dan gelen heyetin hem ziyaretçi hem katılımcı olarak fuarda yer aldığını belirtti.

Başaran, Konya Ticaret Odasının dünyanın önde gelen tarım fuarlarından biri kabul edilen Konya Tarım Fuarı'nı düzenlediğini hatırlatarak, Tunus'taki organizasyona destek vermek amacıyla Sfaks'a geldiklerini ifade etti.

"Sayın Büyükelçimizin girişimleriyle bu fuara katıldık." diyen Başaran, "Yaklaşık 20 iş insanıyla birlikte buradayız. Amacımız Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak ve yeni işbirliği imkanları oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Fuarda ikili iş görüşmeleri de gerçekleştireceklerini kaydeden Başaran, Tunus'un tarım ve gıda sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

"Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıyoruz"

Tunus Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Yılmaz ise Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin sanayi gücü ile Tunus'un Afrika ve Avrupa pazarlarına açılan stratejik konumunun bir araya getirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Tunus'taki iş insanlarıyla Türkiye'deki iş insanlarını ve tüm paydaşları bir araya getirerek ekonomik ilişkileri daha yüksek seviyeye taşımaya çalışıyoruz." dedi.

Fuara katılan Türk firmalarından Sky Makina'nın sahibi Hasan Gök de Tunus'un önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Zeytinyağı üretim makineleri alanında faaliyet gösterdiklerini aktaran Gök, "2023 yılından beri bu fuara katılıyoruz. Tunus'un her sektöre hitap eden önemli bir pazarı var. Herkesi buradaki fırsatları görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Fuarda iş forumları, teknik seminerler, sektör toplantıları, ürün tanıtımları ve ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği bildirildi.

Akdeniz Tarım ve Gıda Sanayi Fuarı, 17 Mayıs'a kadar devam edecek.