Haberler

KETAV Başkanı Yorulmaz: Turizm Sezonu İyi Gidiyor, Mikroplastik Tehdidi Büyük

KETAV Başkanı Yorulmaz: Turizm Sezonu İyi Gidiyor, Mikroplastik Tehdidi Büyük
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KEMER ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, turizm sezonunun durgun başladığını, temmuz ve ağustos aylarında yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını söyledi.

KEMER ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, turizm sezonunun durgun başladığını, temmuz ve ağustos aylarında yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını söyledi. Akdeniz'deki mikroplastik sorununa da dikkati çeken Yorulmaz, "Eğer bu sorun devam ederse turizm yüzde 100 sekteye uğrar; bunu düşünmek dahi istemiyoruz" dedi.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, turizm sektöründeki gidişat ve bölgeyi ilgilendiren çevre sorunlarına dikkati çekti. Sezonun ilk aylarında zorlu bir süreç geçirildiğini ifade eden Yorulmaz, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki durgunluğun temmuz itibarıyla yerini hareketliliğe bıraktığını söyledi. Ağustos ayında büyük tesislerin neredeyse tamamının dolduğunu aktaran Yorulmaz, "Sezona ciddi sıkıntılarla girdik fakat temmuz itibarıyla belirli bir doluluğa ulaştık. Ağustos ayında hemen hemen büyük tesislerin hepsi doldu diyebiliriz. Yine de genel toplama baktığımızda, bu yıl Antalya'ya gelişlerde yüzde 10'a yakın daralma yaşanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'COP31, KASIM AYINDA DOLULUK SAĞLAYACAK'

Sonbahar dönemi beklentilerini de paylaşan Yorulmaz, Antalya'da eylül ve ekim aylarında bir sıkıntı öngörmediklerini belirtti. Volkan Yorulmaz, "Kasım ayında biliyorsunuz COP31 Zirvesi gerçekleşecek. Bu organizasyonun belirli bölgelerde ciddi doluluk sağlayacağını öngörüyoruz. Özellikle Kundu, Lara ve Belek gibi alanlarda şimdiden yoğunluk başladı. Buralar doldukça alternatif bölgelere ve pazarlara da kayış olacaktır. Dolayısıyla kasım ayına kadar sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK DEĞERİMİZ DENİZ'

Denizlerde dönem dönem görülen mikroplastik kirliliğinin turizm açısından ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Bu çok hassas bir konu. Bence herkesin durup önüne taşlarını koyup neyi, nerede yanlış yapıyorsak, bu nasıl oluşuyorsa bunun üzerine gitmeli. Çünkü bizim en büyük değerimiz deniz. Buradan denizi çıkarttığınız zaman en büyük argümanımız yok oluyor" diye konuştu.

'KONU, MECLİSE TAŞINDI'

Kirliliğin Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri ve küresel turizmi tehdit ettiğini belirten Yorulmaz, "Bu kirlilik iki gün yaşanıyor, üç gün olmuyor; akıntıyla da alakalı enteresan bir durum. Ancak bu konu çok hassas. Herkesin durup, 'Neyi nerede yanlış yapıyoruz?' diye düşünmesi ve üzerine gitmesi lazım. Akdeniz hepimizin. Eğer bu sorun devam ederse turizm yüzde 100 sekteye uğrar; bunu düşünmek dahi istemiyoruz. Konu, Meclis gündemine de taşındı. Nereden ve nasıl geldiği belli, yapılacak hamleler de net. Gerekli mercilerin ve yetkililerin acil önlem alacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni nesil çetelere eski nesil operasyon! Türk polisi affetmedi

Yeni nesil çetelere eski nesil operasyon! Türk polisi affetmedi
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu
Macaristan'da Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü

Turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 12 ölü
Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp

Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok
Romanya hava sahasına giren İHA'yı NATO F-18'leri düşürdü

NATO ülkesi teyakkuzda: Hava sahasına giren İHA panik yarattı
Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu

Biri trafikte, biri bahçede! Baba-oğulun kahreden sonu
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj