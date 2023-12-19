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Akdağmadeni Belediyesi İşçilerinin Maaşı Yükseltildi

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye işçilerinin maaşı en düşük net 20 bin liraya yükseltildi. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, işçilere en iyi şartları sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye işçilerinin maaşı en düşük net 20 bin liraya yükseltildi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yazılı açıklamasında, belediyenin imkanları ölçüsünde işçilere en iyi şartları sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Yalçın, ilçede yaptıkları çalışmalarda işçinin emeklerinin inkar edilemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve gayretle birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Piyasa koşullarını dikkate alarak, yapmış olduğumuz planlamalar doğrultusunda toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen 147 işçimizin maaşına yüzde 55 zam yapma kararı aldık. Yapılan bu iyileştirmeyle Akdağmadeni Belediyesinde en düşük işçi maaşı net 20 bin lira oldu. Ek zam düzenlemesinin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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