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Akaryakıt sektöründe büyük operasyon: 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı

Akaryakıt sektöründe büyük operasyon: 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerini sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf etmeye çalışan bir yapılanmaya yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyım atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmesine yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete de kayyım atandığını açıkladı.

Baklan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

'27 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Soruşturmanın kapsamına değinen Bakan Gürlek, "Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyım atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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