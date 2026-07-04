Haberler

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, belediye yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Çubuk programı kapsamında AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve parti teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Yıldız, ilçede yürütülen çalışmalar ile planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni ziyaret eden Yıldız, mahallede faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, iletilen talep ve önerileri dinleyerek not aldı. Ziyarete eşlik eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçede devam eden belediye yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Yıldız, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinde istişare kültürünün önemli olduğunu belirterek, vatandaşların görüş ve beklentilerinin çalışmalarına yön verdiğini ifade etti.

Çubuk'taki ziyaret programı, vatandaşlarla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
İstanbul'da yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Belediyeyi defalarca aradık ama...

İstanbul'u vuran sağanakta büyük zarar! Esnaf isyan ediyor
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı

Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı

Lüks yolcu gemisinde salgın alarmı! Yüzlerce kişi karantinada

Yargıtay, siyasetçiye 'pislik' demeyi hakaret saymadı

Yargıtay'dan ezber bozan karar! Siyasetçilere bunu demek hakaret değil
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Ünlü sunucuyu yıkan ölüm: Nereden bilebilirdim ki...
'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş