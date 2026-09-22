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AK Partili Vekil Nasıroğlu, Gercüş'e yapılacak 5 dönümlük Gençlik Merkezi'ni inceledi

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş'te 5 dönümlük alana yapılacak Gençlik Merkezi Projesi'ni inceledi. Nasıroğlu, merkezde kütüphane, çalışma salonları, sergi ve sinema salonları, konferans salonu ile spor salonlarının yer alacağını belirtti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesinde 5 dönümlük alan üzerine yapılacak Gençlik Merkezi Projesini inceledi.

Nasıroğlu, Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak ile Gençlik Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Nasıroğlu, merkezde kütüphane, çalışma salonları, sergi ve sinema salonları, konferans salonu ile spor salonlarının yer alacağını belirtti.

Nasıroğlu, merkezin Gercüş'e kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, projenin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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