Ak Partili Uygur: Sındırgı'da Deprem Bölgesinde Faaliyet Gösteren Esnaflarımıza Yeni Destek İmkanlarını Hayata Geçiriyoruz

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Sındırgı’da deprem sonrası esnafa yönelik yeni destek paketinin devreye alınacağını duyurdu. Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TESKOMB iş birliğiyle hazırlanan desteklerin, bölgedeki ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını belirtti.

Uygur, Sındırgı'da deprem sonrası esnafa yönelik desteklere ilişkin açıklamada bulundu. Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'mıza, esnafımıza müjde! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmeler ve talimatları doğrultusunda depremin ardından yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi ve esnafımızı desteklemek adına önemli bir aşama daha kat ediyoruz. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve TESKOMB ile yürüttüğümüz süreç sonucunda deprem bölgesinde faaliyet gösteren esnaflarımıza yeni destek imkanlarını hayata geçiriyoruz!

1 milyon TL limitli, 48 ay vadeli işletme kredisi, 2,5 milyon TL limitli, 60 ay vadeli işyeri edinme kredisi, 500 bin TL limitli, 1 yıl ödemesiz dönemli, toplam 48 ay vadeli deprem destek kredisi imkanı sunulacak. Ayrıca; afet belgesine sahip esnaflarımızın mevcut kredileri ilk etapta 3 ay faizsiz olarak ertelenecek, ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek. Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimize ilave 100 milyon TL plasman desteği daha sağlanacak. Canlı kredilerin kooperatif takip bakiyeleri, TESKOMB tarafından alınan karar doğrultusunda faizsiz olarak yapılandırılacak.

Depremin ardından gösterdiği güçlü irade, kararlılık ve milletiyle kurduğu gönül bağıyla her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, süreci yakından takip eden, esnafımıza yönelik desteklerin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle, Sındırgı yeniden üretecek ve biz esnafımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
