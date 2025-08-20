AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yerel Basınla Bir Araya Geldi

Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, yerel gazetecilerle buluşarak kentteki yatırımlar ve ulaşım projeleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Akgül, kentte devam eden yatırımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Akgül, planlanan birçok projenin hayata geçirilmesi için yoğun mesai yürüttüklerini ifade etti.

Şahan ise hızlı tren seferlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yozgat'ta vatandaşların ulaşım imkanlarının geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Şahan, hızlı tren sefer sayısının artırılması konusunu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
