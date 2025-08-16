AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sorgun'daki Yatırımları Tanıttı

Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Soysal ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Sorgun'da gazetecilerle bir araya geldi.

Ahmet Uslu Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Şahan, AK Parti'nin Yozgat ve Sorgun'da hayata geçirdiği yatırımlar ile devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Süleyman Şahan, Sorgun'un en önemli sorunlarından birinin su olduğunu ifade ederek, sorunun çözümü için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Cezaevi projesi, ikinci Aile Destek Merkezi ve çevre yolu projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Şahan, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı, İl Halk Kütüphanesi, stadyum ve Yerköy'deki Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi hakkında da bilgi verdi.