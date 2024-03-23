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Emekliler Ankara Ulus'ta haklarını ve isteklerini dile getirdi

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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: ONUR BİNGÖL

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Emekliler Sendikası ve Avrupa Emekli ve Yaşlılar Federasyonu, emeklilerin hakların sorunlarını ve isteklerini bir kez daha Ankara Ulus'tan dile getirdi. Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, "Barınmak için ekmeğinden, ekmek için sağlığından vazgeçmek zorunda bırakılan emekliler olarak sokakları da sandıkları da terk etmeyeceğiz" dedi. AK Parti'ye oy vermiş emekli bir seçmen ise "Cumhurbaşkanım biz size oy verdik. Biz size oy verdiysek bizi böyle süründürmeye, mahkum etmek için mi oy verdik? Ben senin için arkadaşlarımla kötü oldum. Emeklileri sokakta süründürme" diye konuştu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) Emekliler Sendikası ve Avrupa Emekli ve Yaşlılar Federasyonu, emeklilerin hakları için Ankara Ulus'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender "Milyonlarca emekli ve hak sahibinin sesi, sözü olma sorumluluğuyla bir kez daha buradayız. Kara kışta sokaktaydık, güneşin alnında sokaktaydık. Bugün de buradayız. Emeklileri yoksullukta, sefalette eşitleyenlere karşı her mevsim sokaktayız. Emeklilere kaynak yok diyen, her seçim döneminde ise bizleri oy kaynağı olarak görenlere karşı yerel seçimlerde de sandıklardayız." diye konuştu.

"BUGÜN BURADA YARIN SANDIKLARDAYIZ"

Emeklilere zam yapılması için kaynak olduğunu ancak iktidar tarafından niyet olmadığını söyleyen Kalender, sözlerine şöyle devam etti: "Ekonomi büyürken emekliyi yoksullaştıranlara karşı buradayız. Emekliye milli gelirden pay verilmemesine; 'İstatistik Uydurma Kurumu' tarafından açıklanan ve ertesi gün eskiyen enflasyon oranlarında yapılan sözde zamlara karşı buradayız. Bugün burada; yarın sandıklardayız. Emeklilere yönelik hayata geçirilen ya da geçirilmeyen politikaların hangi tercihin, hangi aklın ürünü olduğunu gördüğümüz için buradayız. İşçiden, emekçiden, emekliden alıp sermayeye aktarılan kaynakları haykırmak için buradayız. Harçlıktan farkı kalmayan üç bin liralık bayram ikramiyesinin, ramazan ayı boyunca, seçime yatırım yapmak için altın kaselerde sundukları iftar yemeklerinin kaçta kaçı olduğunu sormak için buradayız. Taleplerimiz açıktır, nettir. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkların giderilmesi hakkımızdır. Sağlık hizmetlerinde katkı payının kaldırılması ve sağlığın kamusallaştırılması hakkımızdır. Kendimizle ilgili tüm politikalarda karar alma mekanizmalarında yer almak hakkımızdır. Tüm bunların gerçek anlamda yaşama geçirilebilmesi için sendikalaşmak hakkımızdır."

"ZAM YAĞMURU ALTINDA İNLEYECEĞİZ"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin konuşan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Eğer bu seçimde AKP çıkarsa, emeklinin canını okuyacak. Üç kuruş bize zam yok. Bu kadar haksız, bu kadar adaletsiz bir düzen olamaz. Bir taraftan saraylara, savaşlara, yandaş müteahhitlere milyarlarca dolar paramızı akıtıyorlar. Fakat sıra emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye gelince bunlara para yok. Nüfusun yüzde 1'ine, 2'sine para var, bütün geniş kesimlerden vergi zamlarıyla topladıklarına para yok. Bu düzene bir dur dememiz için bütün emeklilerin birlikte mücadele etmesi gerekecek. Seçim sandığına sahip çıkmalıyız. Eğer bu seçimde AKP'yi sandığa gömmezsek zam yağmuru altında inleyeceğiz."

"BİZ SİZE OY VERDİYSEK BİZİ SÜRÜNDÜRMEYE, MAHKUM ETMEK İÇİN Mİ OY VERDİK?"

Seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir emekli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. "Bu soğukta buraya gelmeye reva mıyız?" diyen emekli, "Biz bu soğukta buraya geldik, emekliler olarak mücadele veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım biz size oy verdik. Biz size oy verdiysek bizi böyle süründürmeye, mahkum etmek için mi oy verdik? Ben senin için arkadaşlarımla kötü oldum. Emeklileri sokakta süründürme. Bize geliyorsun 'ödenek yok' diyorsun. Madem polise, askere var da bize nasıl yok? Memur arkadaşımla aramda 2 bin lira fark vardı, şimdi 22 bin lira fark var. O zaman beni niye emekli ettin? Açlığa mahkum ettim. Yapmayın Cumhurbaşkanım" dedi.

"BU SEFER OY VERMEYECEĞİZ"

Bir başka AK Parti seçmeni emekli ise, yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermeyeceğini şu sözlerle anlattı:

"Şu insanların içine girsin de bir görelim bakalım. İnsanların halini, hatırını... O Müslüman olamaz, mümkün değil. Çünkü Müslüman adam halkın içine girer. İnsanların varını, yoğunu öğrenir. Müslümanlığı alet ederek, 25 sene milletçe sana oy verdik. İnşallah bu sefer vermeyeceğiz. Seni sandığa gömeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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