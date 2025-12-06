Haberler

AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı

AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Muğla ve ilçelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Muğla ve ilçelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonunda kentteki basın mensupları, il, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla biraya gelen milletvekilleri, iktidarların Muğla ve ilçelerinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

Milletvekili Otgöz, sorumlu olduğu Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yürütülen yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Otgöz, ilçelerde yapımı tamamlanan hastane, okul, gençlik merkezi, hükümet konağı ve adliye binaları ile yol yapım ve doğal gaz çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

AK Parti hükümetinin, ülkenin gelişmesi vatandaşların refahı için mücadele ettiğini belirten Otgöz, Muğla için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Datça, Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde sağlık, eğitim, spor, adalet ve diğer alanlarda Muğla'ya yaptıkları ve devam eden yatırımlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Mete, sunumda, turizm sezonunda önemli bir sorun olan Muğla-Denizli-Marmaris çoklu kademeli kavşak yapımının önem arz ettiğini belirterek, çalışmaları 2024 yılının kasım ayında başlayan kavşağın Haziran 2026'da tamamlanacağını dile getirdi.

Kadem Mete, üniversite öğrencilerinin faydalanması için Muğla ve Marmaris'te 5 yıldızlı otel konforunda yeni yurtların da bu yıl hizmet verdiğini anlatarak, sağlık, spor, eğitim, enerji, kara yolları alanında yürütülen çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade etti.

Program koordinatörlüğünü yapan İl Başkanı Cengizhan Güngör ise milletvekilleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "önce insan" anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını, hedeflerinin Muğla'nın her köşesine hizmet götürerek hemşehrilerinin yaşam kalitesini artırarak şehri geleceğe daha güçlü taşımak olduğunu söyledi.

Bu süreçte eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, turizmden altyapıya kadar pek çok alanda önemli yatırımları hayata geçirdiklerine işaret eden Güngör, "Her bir projemizin arkasında Muğla'ya olan sevdamız, halkımıza olan sorumluluğumuz ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Lig kaynıyor! Bir takım daha hakem hataları sonrası kazan kaldırdı
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup fikstürü ve maç saatleri belli oldu

Dünya Kupası'na gidersek maçlarımızı işte bu saatlerde oynayacağız
CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı

CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı
60. dakikada oyuna giren Harry Kane, 28 dakikada şov yaptı

60'ta oyuna girdi, 28 dakikada yaptıklarıyla ''vay canına'' dedirtti
Başkanlık seçiminden sonra ortalık karıştı! Volkan Demirel'den sürpriz istifa kararı

Volkan Demirel istifa ediyor: O yoksa ben de yokum
Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu

Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu
Japonya'da ayı saldırılarının sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı

Ülkenin başı ayılarla dertte! Önüne çıkanı öldürüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.