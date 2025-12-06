AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı

AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Muğla ve ilçelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonunda kentteki basın mensupları, il, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla biraya gelen milletvekilleri, iktidarların Muğla ve ilçelerinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

Milletvekili Otgöz, sorumlu olduğu Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yürütülen yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Otgöz, ilçelerde yapımı tamamlanan hastane, okul, gençlik merkezi, hükümet konağı ve adliye binaları ile yol yapım ve doğal gaz çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

AK Parti hükümetinin, ülkenin gelişmesi vatandaşların refahı için mücadele ettiğini belirten Otgöz, Muğla için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Datça, Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde sağlık, eğitim, spor, adalet ve diğer alanlarda Muğla'ya yaptıkları ve devam eden yatırımlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Mete, sunumda, turizm sezonunda önemli bir sorun olan Muğla-Denizli-Marmaris çoklu kademeli kavşak yapımının önem arz ettiğini belirterek, çalışmaları 2024 yılının kasım ayında başlayan kavşağın Haziran 2026'da tamamlanacağını dile getirdi.

Kadem Mete, üniversite öğrencilerinin faydalanması için Muğla ve Marmaris'te 5 yıldızlı otel konforunda yeni yurtların da bu yıl hizmet verdiğini anlatarak, sağlık, spor, eğitim, enerji, kara yolları alanında yürütülen çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade etti.

Program koordinatörlüğünü yapan İl Başkanı Cengizhan Güngör ise milletvekilleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "önce insan" anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını, hedeflerinin Muğla'nın her köşesine hizmet götürerek hemşehrilerinin yaşam kalitesini artırarak şehri geleceğe daha güçlü taşımak olduğunu söyledi.

Bu süreçte eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, turizmden altyapıya kadar pek çok alanda önemli yatırımları hayata geçirdiklerine işaret eden Güngör, "Her bir projemizin arkasında Muğla'ya olan sevdamız, halkımıza olan sorumluluğumuz ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz vardır." diye konuştu.