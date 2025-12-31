Haberler

AK Parti MKYK üyesi Karaaslan'dan yeni yıl mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 2025 yılının Türkiye için önemli tecrübelerin kazanıldığı, birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir yıl olduğunu belirtti.

Dünyada belirsizliklerin ve krizlerin arttığı dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarını koruduğunu vurgulayan Karaaslan, deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Depremlerinin ardından 455 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Karaaslan, "2026 yılına girerken önceliğimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bu süreci daha ileri taşımaktır. Samsun için de 2025 yılı, yatırım ve projelerle öne çıktı. 2026 yılında da şehre yeni eserler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşanan insani krize de değinen Karaaslan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, "2026 yılının milletimiz için yeni fırsatların, bölgemiz ve tüm insanlık için barış ve adaletin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

