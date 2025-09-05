AK Parti Milletvekili Yılmaz, Havza'da Ziyaretlerde Bulundu

Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, beraberindeki AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle biraraya gelen Yılmaz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yöneticiler ve partililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin savunma sanayinde kendi kendine yeten ülkeler arasına girdiğine işaret eden Yılmaz, "Ülkemiz büyük bir kalkınma ve dönüşüm mücadelesini hiç ara vermeksizin, hiç nefes almaksızın, dolu dizgin devam ettiriyor." dedi.

Bir süredir rahatsız olduğunu bu nedenle saha çalışmalarına ara verdiğini ifade eden Yılmaz, ilk saha çalışmasını Havza'ya yaptığını söyledi.

Yılmaz ve beraberindeki heyet daha sonra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret etti.