AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Muhtarlarla Tarımsal Sulama Toplantısı Yaptı

AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Muhtarlarla Tarımsal Sulama Toplantısı Yaptı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek tarımsal sulama ve kırsal kalkınma konularını değerlendirdi. Toplantıda, muhtarların sulama altyapısı ve su verimliliği talepleri üzerinde duruldu.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal sulama ve kırsal kalkınmaya ilişkin konular değerlendirildi, muhtarların sulama alt yapısı, su verimliliği ve tarımsal destek talepleri görüşüldü.

Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, kentin tarımsal potansiyelini tam kapasiteye çıkarmak için devletin tüm kurumlarıyla koordineli şekilde hareket ettiğini, çiftçinin üretim gücünü artıracak her projeyi yakından takip edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, DSİ 103. Şube Müdürü Turan Keleş ve Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Metin Sualp katıldı.

