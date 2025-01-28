AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Turgut Özal Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşlarla da görüşen Nasıroğlu, talep ve önerileri dinledi.

Nasıroğlu, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, "Halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.