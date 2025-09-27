AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Ağın İlçesini Ziyaret Etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesini ziyaret etti.

Keleş ve beraberindekiler, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret etti.

İlçede yapımı süren hastane ve Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulunan Keleş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Leblebi İmalatı, Badem Kırma ve Paketleme Tesisi ile Kadın Kooperatifine de ziyarette bulunan Keleş, bu üretim merkezlerinin ilçenin kalkınmasına ve istihdamına güç kattığını belirtti.