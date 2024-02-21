AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sami Er, Salköprü Mahallesi'ndeki spor salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla buluştu.

Toplantıda konuşan Sami Er, deprem nedeniyle hak sahibi olan tüm vatandaşlara TOKİ tarafından evlerinin teslim edileceğini belirterek, "Tüm teslimatlar bittikten sonra TOKİ'de görev yapan birisi olarak daha fazla konut üretilmesini sağlayarak hem kiracılar hem de alt gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın konut sahibi olası için çaba sarf edeceğim." ifadesini kullandı.

Kent genelinde 35 yeni rezerv alanı daha belirlendiğini ifade eden Er, buralarda yeni konutlarının yapılacağını aktardı.