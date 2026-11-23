AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak Devlet Bakanı seçilmeden önce Ağa'yı Kerkük Valisi olarak genel merkezde ağırladıklarını anımsattı.

Ağa'nın Irak Devlet Bakanlığı görevine getirilmesinin önemine işaret eden Zorlu, "Türkmen bir soydaşımızın bu noktalarda olması bizi gururlandırıyor. Bu adım ve gelişme Türkiye-Irak ilişkilerinin bugün nasıl güçlü bir şekilde ilerlediğini gösteren somut bir göstergedir." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin de bu kapsamda önemine değinen Zorlu, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak bu projeyi, Türk dünyasının merkezinde yer aldığı Orta Koridor projesiyle birleştirebilecek bir çalışmayı da şu anda hazırlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız bunu oluşturduğunda makamlara da arz etme fırsatımız olacak. Dolayısıyla Hazar'dan Basra Körfezi'ne uzanan o büyük enerji, ulaştırma ve ticaret koridorunda Türkiye-Irak ilişkilerini çok kritik ve stratejik bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"Orta Doğu krizinden sonra Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu her gün daha fazla hissediyoruz"

Muhammed Seman Ağa ise temmuz ayında Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve iki ülke arasında anlaşmalar imzalandığını hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'yu daha önce bir vali, bugün ise bir bakan olarak ziyaret ettiğini aktaran Ağa, Irak kabinesinde 25 bakandan birinin Türkmen olmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Ağa şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı meydana geldikten sonra, Orta Doğu krizinden sonra Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu Irak için her zaman ve her gün daha fazla hissediyoruz, bunun farkındayız. Başbakan'ın da bizi bu göreve getirmesinin aslında en büyük amacı, Türkmenlerle, Türkiye olan soydaş bağını bir köprü halinde Ankara ile Bağdat'ı bağlamak ve bu anlaşmaları gerçek bir şekilde hayata getirmek ve bu süreci hızlandırmak."

Kaynak: AA