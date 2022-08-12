AK Parti'li Avcı ve Günay'dan, Mera Islah ve Amenajman Projesi açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesine bağlı Adahisar Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi'ne ilişkin bilgileri paylaştı.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan besiciliğinde en önemli maliyetin yem girdisi olduğunu belirterek, yemin, hayvan verimliliğini ve fiyatı etkileyen en önemli faktörlerden olduğunu bildirdi.

Besi hayvancılığının en ekonomik şeklinin yem destekli mera hayvancılığı olduğunu aktaran Avcı, "Atıl kalan meralarımızın ıslah yoluyla kullanılmasını önceliklendirmeliyiz. Yapılan ıslah çalışmasıyla Adahisar'da kuru ot verimi 54 kg/da'dan 212 kg/da'ya yükseldi. 4 kat artış söz konusu. Islah çalışmasının toplam maliyeti ise 210 bin lira oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Günay ise proje kapsamında toplam ıslah edilen alanın 1478 dekar olduğunu aktardı.

Yapılan ıslah çalışmalarında birinci amacın, çayır meralarda üretilen otun miktarını ve kalitesini artırmak olduğuna değinen Günay, şunları kaydetti:

"İkinci ise üretilen bu ottan hayvanların en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Eldeki kullanılmayan değerlerimizi katma değere dönüştürmek yine bizlerin elinde. Bu proje bunun en güzel örneği, tam bir başarı öyküsü. 210 bin liralık bir maliyetle ıslah sonrası 5 yıllık proje brüt geliri 4 milyon 700 bin 40 lira olacak. Darısı tüm mera ıslah çalışmalarına. Tarım ve Orman Bakanlarımız başta olmak üzere Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve emeği geçen herkese hemşerilerim ve ilçem adına teşekkür ediyorum."