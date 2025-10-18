AK Parti Karabük Heyeti Ovacık'ta Kamu Yatırımlarını İnceledi

Ak Parti Karabük heyeti, Ovacık ilçesinde devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre incelemede, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İl Başkanı Ferhat Salt, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tam ve teşkilat mensupları yer aldı.

Heyet, ilçede yapımı süren Hükümet Konağı binası, İlçe Entegre Devlet Hastanesi, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yürütülen 36 konut ve 2 ticaret merkezi inşaat alanı ile yapılması planlanan cezaevi arazisinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Heyet, ilçe esnafını ve vatandaşları da ziyaret ederek sohbet etti, taleplerini ve önerilerini dinledi.