Haberler

AK Parti Karabük Heyeti Ovacık'ta Kamu Yatırımlarını İnceledi

AK Parti Karabük Heyeti Ovacık'ta Kamu Yatırımlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük heyeti, Ovacık ilçesinde devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. İlçede Hükümet Konağı, Devlet Hastanesi, konut ve ticaret merkezi inşaatları ile cezaevi arazisi ziyaret edildi.

Ak Parti Karabük heyeti, Ovacık ilçesinde devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre incelemede, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İl Başkanı Ferhat Salt, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tam ve teşkilat mensupları yer aldı.

Heyet, ilçede yapımı süren Hükümet Konağı binası, İlçe Entegre Devlet Hastanesi, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yürütülen 36 konut ve 2 ticaret merkezi inşaat alanı ile yapılması planlanan cezaevi arazisinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Heyet, ilçe esnafını ve vatandaşları da ziyaret ederek sohbet etti, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.