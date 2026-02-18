AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Baksan esnafına destek

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Baksan Sanayi Sitesi'nde altyapı sorunlarını balık avlama mizanseniyle protesto eden esnafa destek verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Baksan Sanayi Sitesi'nde yağış sonrası yaşanan altyapı sorunları nedeniyle yolların su ve çamurla kaplanması, bölge esnafının tepkisine yol açtı.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumun 2026 yılı Eskişehir'ine yakışmadığını belirtti.

Bölgede altyapı sorunlarının kronik hale geldiğini savunan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rastgele kardeşlerim. Baksan'da melodili yoldan sonra vizyon epey genişledi, Eskişehir'in artık bir de 'Balıklı Yolu' var. Şehrin dört bir yanında makyaj akıyor, altından vatandaşa çile olarak dönen gerçekler çıkıyor. Tepebaşı Belediyesi sağ olsun, esnafımıza yeni bir hobi kazandırdı. CHP'li Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir yönetimlerinin yıllardır bu şehre reva gördüğü bu vizyonsuzluğu, ilk seçimde hep beraber 'rastgele' diyerek uğurlayacağız inşallah. Merak etme sen."