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AK Parti Hakkari Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, kadınların emek verdiği, alın teri döktüğü ve ürettiği bir gün olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için pek çok düzenleme yaptığını vurguladı.

Ak Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolasıyla basın açıklaması yaptı.

Parti binasında toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.

Kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını belirten Ertuş, şöyle konuştu:

"AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların, bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004'de ilk defa anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik.2010'da anayasada yaptığımız düzenlemeyle kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013'de kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık."

22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Ertuş, kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Ertuş, "Bu vesileyle tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, eşit ve adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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