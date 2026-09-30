AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu:

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fon kriziyle ilgili ilk başından itibaren devletimizin ve partimizin bütün yetkili kurullarına, 'Kim olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun, bu konuyla ilgili haksızlığa ve hukuksuzluğa kim bulaştıysa mutlaka kendisinden hesap sorulacaktır.' talimatını vermiştir. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın." dedi.

Akbaşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını hatırlattı.

Türkiye'nin uluslararası alanda adalet ve hakkaniyeti savunan bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız mazlumların sesi, sadası ve haykırışı olarak tecelli etti ve oraya dünyanın beşten büyük olduğunu, hiç kimsenin kimseyi soykırıma maruz bırakamayacağını, Gazze'de ve Filistin'de yaşanan mezalimi ve soykırımı, bunu reddettiğimizi, buna karşı bütün insanlığın direnç göstermesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığını anımsatan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Gazze'nin, Filistin'in soykırımcısı, insanlığın yüz karası Netanyahu kürsüye çıktı. Elinde bir cihazla bütün insanlığın önünde poz verdi, konuşma yaptı. Orada nasıl sivil katliamları yaptığını, aslında soykırımını, suçunu itiraf etti. Bir tarafta zalimliği, soykırımcılığı ve yanlışı ortaya koyan, temsil eden Netanyahu anlayışı ve zihniyeti, bir tarafta da hakkı haykıran, mazlumların sesi, mağdurların ümidi ve bütün insanlığın vicdanı olarak hakkı haykıran Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Aslında işte iki yol var insanlığın huzurunda. ya herkes Netanyahu denen zalimin, soykırımcının o zulmü altında toplanacak veya bütün insanlığı hakka, hakikate, adalete davet eden, yepyeni bir düzen kurmayı teklif eden, nizamı alemi gerçekleştirmek isteyen hak, hukuk ve özgürlükleri gerçek anlamda insanlığa tattıracak olan bir nizam-ı alemi, küresel adalet düzenini ortaya koyan ve buna davet eden Erdoğan'ın yolunda birleşecek"

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında eylül ayında AK Parti teşkilatlarının Türkiye genelinde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Akbaşoğlu, MKYK ve MYK üyeleri ile milletvekillerinin 81 ilde vatandaşlarla buluştuğunu kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların görüşlerini dinlediklerini belirten Akbaşoğlu, elde edilen değerlendirmeleri rapor haline getirerek genel merkez politikaları olarak ortaya koyacaklarını söyledi.

Dünyada yaşanan savaş ve krizlerin ekonomiler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Akbaşoğlu, küresel gelişmelerin Türk ekonomisine de yansımaları olduğunu, koronavirüs salgını döneminde enerji fiyatlarında önemli artışlar yaşandığını anlattı.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol ithalatına yüksek miktarda kaynak ayırdığını dile getiren Akbaşoğlu, "Enerji dışı baktığımızda cari fazla veriyoruz ancak enerjiyle birlikte değerlendirildiğinde cari açık söz konusu oluyor." dedi.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 85'lere kadar yükseldiğini, enerji alanında da benzer bir dönüşüm hedeflendiğini dile getiren Akbaşoğlu, "İHA, SİHA, TİHA, tankını, topunu, tüfeğini ve uçağını kendi yapar hale nasıl geldiysek, milli enerji hamlemizde de Allah'ın izniyle Türkiye'nin enerji açığı da ortadan kalkmış olacak. " diye konuştu.

"Kim haksızlığa ve hukuksuzluğa bulaştıysa hesap verecektir"

Fon soruşturmalarına da değinen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda yaşadığımız bir fon krizi de hepinizin malumu. Şunu ifade etmek isterim ki Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fon kriziyle ilgili ilk başından itibaren devletimizin ve partimizin bütün yetkili kurullarına, 'Kim olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun, bu konuyla ilgili haksızlığa ve hukuksuzluğa kim bulaştıysa mutlaka kendisinden hesap sorulacaktır.' talimatını vermiştir. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturmalarındaki yaklaşımına dikkati çeken Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle biz farklıyız. Bizim için önce ahlak ve maneviyat, temel ilkeler geçerlidir. Allah'ın izniyle bu konuda kim haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa bulaştıysa mutlaka hesabını verecektir. Bu konudaki iki parti arasındaki, iki yaklaşım arasındaki farkı da dikkatinize çekmek isterim. Bir tarafta AK Parti var. Allah'ın izniyle AK Parti leke tutmaz. AK Parti'ye leke bulaştırmaya çalışanlar ancak kendilerini lekeleyebilirler. Adına Yeni Parti denilen ama zihniyeti eski, her şeyi maalesef millet değerlerine karşı, hırsızı, yolsuzu, arsızı meydan meydan savunan bir anlayış, diğer tarafta ise 'Kim haksızlığa, hukuksuzluğa bulaşmışsa mutlaka hesap verecektir.' diyen bir anlayış var. Allah aşkına, hırsızlığı, yolsuzluğu ve arsızlığı savunanlar bu konuda ahlaktan, izandan, hukuktan bahsedebilirler mi? Önce kendini temizle, kendi hırsızlarını, yolsuzlarını kendinden ayır, ondan sonra konuş Özgür Özel."

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç da programda il genelinde yapılan yatırımları anlattı.

Kaynak: AA