4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu
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4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu
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Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 zam yapılacak. Ancak kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olanlar bu artıştan yararlanamayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasal düzenleme yapılacağı açıklanan en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor. Gözlerin çevrildiği AK Parti'den açıklama geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 TL'YE YÜKSELTİLDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşını yüzde 16,67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GENEL KURUL!A GELİYOR

Güler açıklamasında, "Şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Bu önerge değişikliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'muzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta Genel Kurul çalışmaları ile beraber bu rakam kanunlaşmış olacak. SSK-Bağkur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 TL %16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL'ye yükseltilmiştir.2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu.

KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında emeklimizi bu sistem dahilinde yine Hazine'den karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. " dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

yazıklar olsun .Senede yüzde 149,50 doğalgaza zam yap temmuzda enflasyon 1,30 açıkla emekliyi halkı açlığa sefalete bırakıp kendileri saltanat içinde yaşıyorlar

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bozdur bozdur harca, uçuyoruz maaşallah

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Haber YorumlarıBARIS:

yi yi bitmez ??

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

çok bile iyi yapıyorlar herkes haketdigini yaşar

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Memura emwklisine verilmeyen seyyanen zammı sayesinde emekliler sürünüyor ve emekliler seçimi bekliyor

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