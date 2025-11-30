Haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gerçek Tekin, Siirt'te konuştu Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gerçek Tekin, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin 2. asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için çalışıp, mücadele edeceğiz.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gerçek Tekin, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin 2. asrını ' Türkiye Yüzyılı' yapmak için çalışıp, mücadele edeceğiz. Bu yüzyıl azmin, sabrın, çalışkanlığın ve en önemlisi birlikte olmanın yılı olacaktır. Bu yüzyıl kardeşliğin yüzyılı olacaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Ak Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumun en dinamik unsurları olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin her bir üyesi olarak ekonomiden güvenliğe, eğitimden sağlığa her alanda milletin refahı ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Tekin, "Biliyoruz ki bu çaba ancak ve ancak istikrarla devam eder. Bizim davamızın en büyük güçlerinden biri siz kadınlarımızsınız. Çünkü biliyoruz ki siyasette ve toplumda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kadını hayatın dışında tutan bir toplum, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış demektir. Kadın bu davanın omurgasıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu ve fedakarca çalışmaları sayesinde halkın Ak Parti'ye gönül verdiğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu davaya emek vermiş, alın teri dökmüş bütün yol arkadaşlarımızı şükranla anıyorum. Biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir, toplum güçlenirse Türkiye güçlenir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin 2. asrını 'Türkiye yüzyılı' yapmak için çalışıp, mücadele edeceğiz. Bu yüzyıl azmin, sabrın, çalışkanlığın ve en önemlisi birlikte olmanın yılı olacaktır. Bu yüzyıl kardeşliğin yüzyılı olacaktır."

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da siyasette kadına büyük önem verdiklerini, bir partinin güçlü olmasının kadın kolları ve gençlik kollarının diri olmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Ataman, "Bir Kürt olarak, bir anne olarak Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na bütün kalbimle şükranlarımı iletiyorum. Bugün bu konu Meclis'te konuşulan bir konudur ve doğrusu da budur. Bu işin çözümünün Meclis'te olması gerekiyordu. Hamdolsun süreç yürüyor." dedi.

Ak Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise kentte yapılan çalışmalara değindi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'de çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşümü Siirt'te de başlattık. İkinci etap çalışmaları da başlatacağız. Yakın zamanda Siirt'te 1615 sosyal konutun ihalesi de başlayacak."

Toplantıda, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi de birer konuşma yaptı.

Toplantıya, belediye başkanları, parti yöneticileri ve partiye üye kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
