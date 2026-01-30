Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirterek, " Suriye'de silahların değil, halkların konuşmasını istiyoruz. Bölgemizde bir terör oluşumuna asla izin vermedik. Biz Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve terörsüz Suriye tezlerimizi savunmaya devam ediyoruz." dedi.

Yayman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı partisinin il binasında düzenlenen AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından, Hatay'ın ayağa kalkması, küllerinden yeniden doğması için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Son depremzede evine girene kadar Cumhur İttifakı'nın gece gündüz çalışacağını vurgulayan Yayman, "Hatay küllerinden yeniden doğarken, taş üstüne taş koymayıp laf üstüne laf koyanlar var. Ben artık bu CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında konuşmak istemiyorum. Mesaj yerine ulaştı. Bir genel başkanın, bir milletvekili, bir genel başkan yardımcısı hakkında, hem de çok çiğ sözlerle konuşmasını ben Hataylıların ferasetine, hikmetine, aklına ve vicdanına havale ediyorum." diye konuştu.

Yayman, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Mazot vardı da biz mi içtik?" sözünü anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Siz ev, kreş yaptınız da biz mi 'Yok' dedik? Siz bir okul yaptınız da biz mi 'Yapmadınız' dedik? Siz bu şehirde taş üstüne taş koydunuz da biz mi itiraz ettik? Dolayısıyla ben artık bu bahiste konuşmuyorum çünkü söylenmesi gereken her şey söylendi. Hatay'ın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kimseye söz ettirmeyiz arkadaşlar. Habib-i Neccar Cami de Ulu Cami de Vakıflı da Hz. Hızır Türbesi de bizimdir. Hıdır Bey'in ağacı da Bayezid-i Bestami Hazretleri de bizimdir. Kimlikler üzerinden insanlarımızın değerlerini istismar etmelerine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz."

"Türkiye dünyanın küresel bir gücü haline gelecek"

Yayman, AK Parti'nin "sessiz devrimler" gerçekleştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"AK Parti, milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir partidir. AK Parti, milletimize ufuk çizgisi koyan bir partidir. Biz 2001'de daha henüz kurulmuşken 2023 hedefimizden bahsettiğimizde 'Bunlar hayal görüyorlar' dediler. 2001'den 2026'ya tam çeyrek asır geçti ve AK Parti Türkiye'yi değiştirdi, bölgeyi değiştirdi. Allah'ın izniyle yeni dönemde de 2053 hedeflerimizle Türkiye dünyanın küresel bir gücü haline gelecek inşallah. Türkiye'nin çağ atladığını, gerçekleştirdiği devrimleri görmeyenler konuşmaya, polemik üretmeye devam ediyorlar. Eğer CHP'lilerin söylediği gibi olsaydı biz zaten 2023 seçimlerini de kaybetmiştik. AK Parti anketlere bakan, anket değerlendiren bir partidir ama asıl AK Parti milletin anketini önemseyen bir partidir."

"Suriye, Suriyelilerindir"

Hatay'ın Suriye meselesinin hafızası olduğuna dikkati çeken Yayman, şunları kaydetti:

"2011'de meseleler başladığında Hataylılar, Suriyeli kardeşlerimize kucak açtılar, evlerini paylaştılar, ekmeklerini paylaştılar. Dün Cumhurbaşkanı'mızı bundan dolayı tenkit ettiler, hükümetimize iftiralar attılar. AK Parti, Suriye meselesinde de tarihin doğru tarafında durdu ve durmaya da devam edecek inşallah. Suriye, Suriyelilerindir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Suriye'de silahların değil, halkların konuşmasını istiyoruz. Bölgemizde bir terör oluşumuna asla izin vermedik. Biz Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve terörsüz Suriye tezlerimizi savunmaya devam ediyoruz."

Yayman, Cumhur İttifakı ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği hedef doğrultusunda yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
500

