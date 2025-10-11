AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Ege Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti hükümetinin havada Atak ve Gökbey helikopterleri, denizde TCG Anadolu, havada Siha, Kızılelma, Hürjet ve Kağan ile Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" ifadesini ete kemiğe büründürdüğünü söyledi.

Sırakaya, Aydın programı kapsamında önce Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra Sırakaya, bir otelde düzenlenen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Ege Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Sırakaya, adalet, insan merkezli ve bilgi endeksli hareket edilen çalışmaların tamamına "Türkiye Yüzyılı" dendiğine vurgu yaparak, "Bizim insanlarla, ülkelerle kurmuş olduğumuz ilişki hiçbir dönemde asimetrik olmamıştır. Eşit düzeyde ve kazan-kazan formülü içerisinde hareket ederiz." dedi.

Sırakaya, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın farklı ülkelere çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini ve yoğun çaba harcadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün ve gücünün kendileri için büyük bir referans olduğunu aktaran Sırakaya, şöyle devam etti:

"Slogan üretmenin dışında bir sonuç alabilmeniz için söylediğiniz sözün arkasında dayandığınız bir güç olması lazım. O gücün adı bugün Türkiye'de savunma sanayisidir. Eğer güce dayanmayan bir diplomasi varsa, bu orkestranın şefsiz olarak bir yerde görev almasına benzer. Söylemiş olduğunuz iddianızı destekleyecek şekilde bir askeri gücünüz yoksa, karşıdakinin sizi muhatap alabilme ihtimali olur mu?"

Sırakaya, Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde dünyadaki pazarın yüzde 65'ine sahip olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Atak, Gökbey helikopterleri, denizde TCG Anadolu, havada SİHA, Kızılelma, Hürjet ve Kağan... Bütün bunlarla Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' ifadesini ete kemiğe büründüren bir AK Parti hükümetinin varlığını görüyoruz. Onun için sözünün arkasında sözünü bir güce dayandırabilen ve bu gücüyle gitmiş olduğu uluslararası ortamlarda diklenmeden dik durabilen bir Cumhurbaşkanına haiz olabilmek, bugün diplomasideki başarımızın temelini ve omurgasını oluşturuyor."

Programa, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ercan Özboyacı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve partililer katıldı.