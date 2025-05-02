AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ana muhalefet partisi, izlediği politikalarla da günümüzde adeta milli bir sorun haline gelmiş durumda." dedi.

Ak Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda, Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kaya, bugün ve yarın gerçekleştirilecek toplantının hayırlara vesile olması diledi.

Dönemin şartlarının ülkeyi ekonomik olarak büyük bir yükle karşı karşıya getirdiğini belirten Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK kadroların, kabinemizin, AK Parti'mizin güçlü, dirayetli duruşuyla, insanımızı daha rahatlatacak ekonomik bir iklimin yakın olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Millet iradesine sonuna kadar saygı duyduklarını dile getiren Kaya, "(Seçimlerde) Alınan sonuçları da bu şekilde değerlendirdik. CHP'li belediyelerin yerelde de aslında hiçbir hizmet ve eseri olmayacağını biliyorduk. Nitekim aradan bir yıldan fazla süre geçti ve zaman bizi yine haklı çıkardı. Buna ek olarak, ana muhalefet partisi, izlediği politikalarla da günümüzde adeta milli bir sorun haline gelmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin ülke gerçeklerinden ve millet menfaatinden çok uzak olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve irtikap soruşturmasının başlamasından sonra adeta tüm gemileri yakmış biçimdeler. Bunların derdi, asla ve asla söyledikleri gibi demokrasi ve özgürlükler değil. Asıl dertleri, kendileri de biliyorlar, ihbar edenin, şikayetçi olanın, bilgi ve belgeleri paylaşanın, kendi içlerinden çıktığı büyük yolsuzlukları örtbas etmek ve kamuoyunun dikkatini de aslında dağıtmaya çalışmak. Bu şirazesi kaymış, pusulası şaşmış ana muhalefeti, maalesef herhalde bir süre daha görmeye devam edeceğiz."

"Cumhurbaşkanımız, bir yandan aziz milletimize hizmeti düşünürken, öte taraftan da milletimizi ana muhalefetin kirlettiği siyasi iklimden, siyasi zehirlenmeden koruma çabası içerisinde." diyen Kaya, bu anlamda AK Parti'liler olarak kendilerine düşen görevin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek ağırlaşan yükünü almak olduğunu söyledi.

Bu senenin "Aile Yılı" ilan edildiğini ancak buna yönelik çalışmaların bir yıldan ibaret olmaması gerektiğini ifade eden Kaya, bu kapsamda aileyi korumayı amaçlayan birçok çalışmayı 81 ilde eş zamanlı hayata geçireceklerini bildirdi.

Kaya, "Bir ülkenin ekonomik zenginliği asla ve asla tek başına yeterli değildir. Bu zenginliğin aynı zamanda müreffeh ve mutlu bir toplum yapısıyla da taçlandırılması lazımdır. İşte bizim hedefimiz, Allah'ın izniyle zengin, müreffeh bir toplum yapısını inşa etmek, bunun için taşları döşemek ve yolu güçlendirmek." ifadelerini kullandı.