AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, " Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, Allah'ın izniyle tüm dünyada mazlumlar için umut olacak, mazlumların sesi daha gür çıkacak." dedi.

Büyükgümüş, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önlerindeki dönemde hayata geçirecekleri yeni eserlerle, milletle buluşturacakları yeni hizmetlerle yola daha güçlü şekilde devam edeceklerini söyledi.

Gazze'de yaşananları takip ettiklerini, insanlığın gördüğü en acı soykırımlardan birine şahitlik edildiğini belirten Büyükgümüş, "Zalimin zulmü şiddetli şekilde devam ediyor. Ama bunun karşısında dünyanın neresinde olursa olsun Gazze'de, Arakan'da, Türkistan'da nerede zalimden mazluma şiddet eli uzanmışsa, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki sessiz çoğunluğun sesi orada mazlumlara umut olmak için koşturuyor." diye konuştu.

AK Parti olarak bir davaları, inançları olduğunu, bu doğrultuda siyasi çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Büyükgümüş, hizmet ve eser siyasetiyle yaptıkları tüm çalışmalarda ortak gayelerinin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istiyoruz"

Okul, hastane, yollar yaparken tek amaçlarının büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşmak olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, Allah'ın izniyle tüm dünyada mazlumlar için umut olacak, mazlumların sesi daha gür çıkacak. İnşallah ahdimiz, duamız odur ki daha adil bir dünyanın inşasına inşallah Türkiye'mizin öncülük yapacağı bir geleceği inşa etmek için biz siyaset yapıyoruz. Yeni, adil dünyanın kurulmasına öncülük etmek için Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istiyoruz. Bu ideal, ruh ve heyecanla milletimizin huzurunda olduğumuz kararlı ve cesur şekilde çalışmalarımıza sarıldığımızda elhamdülillah milletimiz Isparta'da da Türkiye'nin dört bir yanında da hep bizimle beraber olacak."

Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye'ye dair güçlü irade ortaya koyduklarını belirterek, "İnşallah hedefimiz Terörsüz Türkiye'ye ulaşarak ülkemizin yeni bir kalkınma hamlesiyle yoluna devam etmesidir." dedi.

AK Parti teşkilatlarının ortaya koyduğu büyük emekle Türkiye'nin büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Büyükgümüş, Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti teşkilatlarının üstün gayretiyle milli savunma sanayisinin inşa edildiğini, yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ifade etti.

"Bu kendini milletin, hukukun üstünde görmektir"

Büyükgümüş, Türkiye'deki muhalefetin milletin içinde bulunduğu sorunları tespit edip çözüme kavuşturma gayretinde olmadığını söyledi.

Son dönemde özellikle İstanbul merkezli soruşturma yürütüldüğünü belirten Büyükgümüş, kendileri için bu konuda esas olanın bağımsız ve tarafsız yargının işini dosdoğru şekilde kendi mecrasında hayata geçirmesi olduğunu vurguladı.

CHP'lilerin mahkemeye müracaat edip kendi belediye başkanlarını "burada yolsuzluk var" diye şikayet ettiğini, ama "bu iş soruşturulmasın" diyenin de yine CHP olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Bakın açık ve net Isparta'dan söyleyeceğim. Bu kendini milletin, hukukun üstünde görmektir. Adeta Yassı Ada zihniyetinin bu adamların kafasından, gönlünden asla ve asla çıkmadığının tablosuyla karşı karşıyayız. Ülkemizin geleceğini, gençliğini, çocuklarımızın geleceğini bu yolsuzluğa, bu arsızlığa bir nebze dahi olsa bırakacak bir anımız olmamalı." diye konuştu.