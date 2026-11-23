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Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin Kurtuluşu Kupası Yüzme Müsabakası'nda takım sıralamasında ilk üçe giren kulüplere ödüllerini verdi.

İba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilciliğince düzenlenen müsabakada Edirne'nin kurtuluş coşkusunu genç sporcularla paylaştığını belirtti.

Müsabakanın ardından takım sıralamasında ilk üçte yer alan Edirne DSİ Spor Kulübü, Poseidon Spor Kulübü ve Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübüne ödüllerini verdiklerini aktaran İba, sporcuları azimleri ve mücadelelerinden dolayı tebrik etti. İba, antrenörlere, ailelere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek "Her birinin yolu açık, başarıları daim olsun." ifadesini kullandı.

Lalapaşa'da kıraathane ziyareti

İba, Lalapaşa ilçesinde de MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, AK Parti il başkan yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle Dinç Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Pazar günü kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet ettiklerini belirten İba, işletme sahibi Sebahattin Dinç'e hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini ve bol kazanç dilediklerini kaydetti.

İba, "Bizleri güler yüzleriyle ve samimi sohbetleriyle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA